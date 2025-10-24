Болгария попрощается с "Лукойлом" после введения санкций США

Болгарский министр энергетики Жечо Станков заявил, что страна готовит меры для обеспечения поставок нефти и нефтепродуктов после введения санкций против "Лукойла". Российская компания управляет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны.

"Это чрезвычайно важная ситуация, в которой мы, вместе с заинтересованными сторонами, включая наших европейских партнеров, будем иметь возможность разработать совместный европейский план действий по сложившейся ситуации", - отметил он.

Сейчас болгарское правительство поддерживает контакты с американскими учреждениями, чтобы обеспечить возможность продолжения работы завода. Станков добавил, что план страны будет предусматривать мониторинг запасов топлива.

"Граждане Болгарии должны быть спокойны, топливо обеспечено. До конца года его количество гарантировано", - подчеркнул он.

Министр юстиции Болгарии сообщил, что страна приняла дополнительные меры для обеспечения мощностей, рабочей силы и других мер безопасности на НПЗ.