Болгарія офіційно вступила в зону євро: у країні змінилася національна валюта

Болгарія, П'ятниця 02 січня 2026 08:00
UA EN RU
Болгарія офіційно вступила в зону євро: у країні змінилася національна валюта Ілюстративне фото: Болгарія офіційно відмовилася від старої національної валюти (flickr.com)
Автор: Антон Корж

Болгарія з 1 січня 2026 року офіційно приєдналася до зони використання євро, як національної валюти - після 19 років членства у Європейському союзі. Стара національна валюта, лев, більше не діє в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

На честь офіційного вступу до єврозони на фасаді центрального банку Софії влаштували виставку нових монет, вироблених вже у номіналі євро, а також запустили феєрверк. Станом на 1 січня 2026 року багаторічна національна валюта країни, болгарський лев, пішла в історію.

Зміна валюти також означає, що Болгарія отримає місце в Раді керівних директорів Європейського центрального банку та зможе опосередковано впливати на курс євро.

Приєднання Болгарії до єврозони збільшить кількість користувачів євро ще майже на 7 мільйонів - до понад 350 мільйонів осіб. У 2023 році євро почала використовувати Хорватія. Щодо конвертації валюти - лев буде обмінюватися на євро у пропорції приблизно 2 до 1.

У самій Болгарії думки розділилися. Більшість болгар під час опитування заявили, що турбуватися не варто, а дехто додав, що від переходу на євро країна тільки виграє. Зокрема, зникнуть проблеми з обміном валюти у Європі.

Але інші жителі країни побоюються, що зміна левів на євро вплине на зростання цін. На тлі цих підозр в країні не припиняється політична криза, оскільки болгарський уряд в грудні пішов у відставку після серії масових протестів проти запропонованого підвищення податків в країні.

Зміни в Україні

Україна поки що не приєдналася до єврозони, але реформує власну валюту. Так, скоро радянські "копійки" буде замінено на "шаги". Національний банк України ініціював заміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" у вересні минулого року.

Ще у грудні 2025 року Верховна Рада проголосувала за перейменування копійки на "шаг". Відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України було підтримано в першому читанні. "Шагами" звалися монети Української народної республіки, яку знищили більшовики у 1917-1920 роках: щоправда, це були не металічні грошові знаки, а папірці, схожі на поштові марки.

