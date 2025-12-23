В Україні введуть шаг, а копійка залишиться лише у РФ, Білорусі та Придністров’ї, - Стефанчук

Перейменування копійок на шаги в Україні є питанням ідеології країни і відновленням її історії. Десятки років тому вона вийшла з рубльової зони, а тепер час вийти і з копійчаної.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в етері телемарафону заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Той факт, що сьогодні копійка існує тільки в Росії, в Білорусі і в невизнаному Придністров'ї, вже говорить нам про те, що нам не з ними. Нам з тими, хто відновлює свою історію, свою незалежність, пам'ятає про своє історичне минуле", - наголосив він.

Стефанчук також нагадав, що саме шаг був дуже важливим етапом встановлення Української Народної Республіки.

"Наступного року ми будемо відмічати 30 років, як ми маємо гривню. Тобто ми вийшли з рубльової зони, прийшов час вийти з копійчаної зони, як говорять деякі наші народні депутати", - розповів він.

Питання ідеології країни

Спікер Ради підкреслив, що перейменування копійок на шаги є питанням ідеології країни.

Крім того, додав він, з фінансової точки зору це не потребуватиме грошей з державного бюджету, оскільки шаги додруковуватися на тих самих матеріалах і станках, які друкують теперішні монети.

"А те, що дехто на цьому намагається робити політику, затягувати оці всі речі в розгляді, це питання взагалі десяти хвилин роботи Верховної Ради. Але хтось вирішив на цьому побудувати політику, хтось буде вносити якісь поправки, ну а робити на цьому всю парламентську казуїстику, я вважаю, що це неправильно", - зауважив спікер парламенту.

Стефанчук також пояснив, чому новою назвою стане "шаг", а не "крок". Він наголосив, що "шаг" є окремим історично українським словом, не пов'язаним з російським.