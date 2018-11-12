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Болгария не будет присоединяться к миграционному пакту ООН

Новости » Политика    12.11.2018 - 12:59
Фото: Цветан Цветанов (consilium.europa.eu)
Фото: Цветан Цветанов (consilium.europa.eu)

Договор о миграции излагает общий подход к международной миграции

Правительство Болгарии решило не присоединяться к миграционному пакту ООН. Об этом заявил председатель правящей партии ГЕРБ Цветан Цветанов после совместного заседания совета коалиции с правительством, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

Он отметил, что правительство Болгарии обсудило глобальный миграционный пакт ООН.

"Правительственное решение заключается в том, чтобы не присоединяться к этому пакту" - сказал он.

Отметим, договор о миграции излагает общий подход к международной миграции и включает в себя 23 задания, направленные на улучшение организации потоков беженцев и точнее определение их прав. Страны-участницы соглашаются, например, ограничивать давление на страны со многими мигрантами и способствовать самообеспечению новоприбывших.

Напомним, 21 февраля все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцев.

Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки (США) вышла из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.

Также Венгрия вышла из переговоров миграционной пакта ООН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.

РБК-украина писало, что чешское правительство в ближайшее время путем голосования решит, подписывать ли миграционный пакт ООН. 

 

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