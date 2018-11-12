Болгарія не буде приєднуватися до міграційного пакту ООН

Фото: Цветан Цветанов (consilium.europa.eu)

Договір про міграцію викладає загальний підхід до міжнародної міграції

Уряд Болгарії вирішив не приєднуватися до міграційного пакту ООН. Про це заявив голова правлячої партії ГЕРБ Цветан Цветанов після спільного засідання ради коаліції з урядом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС.

Він зазначив, що уряд Болгарії обговорив глобальний міграційний пакт ООН.

"Урядове рішення полягає в тому, щоб не приєднуватися до цього пакту" - сказав він.

Зазначимо, договір про міграцію викладає загальний підхід до міжнародної міграції і включає 23 завдання, спрямовані на покращення організації потоків біженців і точніше визначення їх прав. Країни-учасниці погоджуються, наприклад, обмежувати тиск на країни з багатьма мігрантами і сприяти самозабезпечення новоприбулих.

Нагадаємо, 21 лютого всі країни-члени ООН, крім США, приступили до консультацій по розробці всеосяжного пакту з міграції та біженців.

Австрія слідом за Сполученими Штатами Америки (США) вийшла з глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграції.

Угорщина вийшла з переговорів міграційної пакту ООН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що існує принциповий конфлікт у питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.

РБК-україна писало, що чеський уряд найближчим часом шляхом голосування вирішить, чи підписувати міграційний пакт ООН.