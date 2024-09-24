ua en ru
Вт, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З боку Білорусі залетіла "повітряна ціль", у Києві оголосили тривогу

Вівторок 24 вересня 2024 14:36
UA EN RU
З боку Білорусі залетіла "повітряна ціль", у Києві оголосили тривогу Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На півночі України, у тому ж числі й у Києві, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про "повітряну ціль", яка перетнула державний кордон з території Білорусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 14:36 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області.

З боку Білорусі залетіла &quot;повітряна ціль&quot;, у Києві оголосили тривогу

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Повітряні ціль з боку Білорусі

"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний", - пишуть Повітряні сили.

Тим часом моніторинговий канал "Біларускі Гаюн" стверджує про, згідно з попередніми даними, навчально-бойовий літак Як-130 Військово-повітряних сил Білорусі. Зазначається, що ціль перетнула білорусько-український кордон о 14:25.

Як-130

Як-130 - це навчально-бойовий літак, розроблений для підготовки пілотів та виконання бойових завдань. Створений компанією "МіГ", він вперше піднявся в повітря в 1996 році. Як-130 призначений для заміни старіших літаків, таких як Л-39, і має вдосконалену авіоніку, сучасні навігаційні системи та можливість виконання бойових завдань у різних умовах.

Літак може використовуватися як для навчання пілотів, так і для бойових місій, включаючи підтримку наземних військ. Завдяки своїй конструкції та електроніці, Як-130 також здатний виконувати роль літака-демонстратора для випробувань нових технологій та озброєнь.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД
Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД
DAILY
Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління