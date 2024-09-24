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Со стороны Беларуси залетела "воздушная цель", в Киеве объявили тревогу

Вторник 24 сентября 2024 14:36
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Со стороны Беларуси залетела "воздушная цель", в Киеве объявили тревогу Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На севере Украины, в том же числе и в Киеве, объявили воздушную тревогу. Предупреждают о "воздушной цели", которая пересекла государственную границу с территории Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 14:36 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области.

Со стороны Беларуси залетела &quot;воздушная цель&quot;, в Киеве объявили тревогу
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Воздушная цель со стороны Беларуси

"Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный", - пишут Воздушные силы.

Между тем мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" утверждает о, согласно предварительным данным, учебно-боевом самолете Як-130 Военно-воздушных сил Беларуси. Отмечается, что цель пересекла белорусско-украинскую границу в 14:25.

Як-130

Як-130 - это учебно-боевой самолет, разработанный для подготовки пилотов и выполнения боевых задач. Созданный компанией «МиГ», он впервые поднялся в воздух в 1996 году. Як-130 предназначен для замены более старых самолетов, таких как Л-39, и имеет усовершенствованную авионику, современные навигационные системы и возможность выполнения боевых задач в различных условиях.

Самолет может использоваться как для обучения пилотов, так и для боевых миссий, включая поддержку наземных войск. Благодаря своей конструкции и электронике, Як-130 также способен выполнять роль самолета-демонстратора для испытаний новых технологий и вооружений.

Массированные обстрелы со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские военные регулярно осуществляют массированные обстрелы украинской территории. С начала этого года враг уже провел девять крупных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, практически каждую ночь россияне используют дроны «Шахед». Например, в ночь на 24 сентября террористы запустили ракету «Искандер», две Х-59/69, одну неустановленного типа и 81 БПЛА.

В результате противовоздушной борьбы было уничтожено 66 из этих беспилотников.

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