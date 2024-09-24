Со стороны Беларуси залетела "воздушная цель", в Киеве объявили тревогу
На севере Украины, в том же числе и в Киеве, объявили воздушную тревогу. Предупреждают о "воздушной цели", которая пересекла государственную границу с территории Белоруссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
По состоянию на 14:36 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Сумской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Воздушная цель со стороны Беларуси
"Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный", - пишут Воздушные силы.
Между тем мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" утверждает о, согласно предварительным данным, учебно-боевом самолете Як-130 Военно-воздушных сил Беларуси. Отмечается, что цель пересекла белорусско-украинскую границу в 14:25.
Як-130
Як-130 - это учебно-боевой самолет, разработанный для подготовки пилотов и выполнения боевых задач. Созданный компанией «МиГ», он впервые поднялся в воздух в 1996 году. Як-130 предназначен для замены более старых самолетов, таких как Л-39, и имеет усовершенствованную авионику, современные навигационные системы и возможность выполнения боевых задач в различных условиях.
Самолет может использоваться как для обучения пилотов, так и для боевых миссий, включая поддержку наземных войск. Благодаря своей конструкции и электронике, Як-130 также способен выполнять роль самолета-демонстратора для испытаний новых технологий и вооружений.
Массированные обстрелы со стороны России
С начала полномасштабного вторжения российские военные регулярно осуществляют массированные обстрелы украинской территории. С начала этого года враг уже провел девять крупных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
В частности, практически каждую ночь россияне используют дроны «Шахед». Например, в ночь на 24 сентября террористы запустили ракету «Искандер», две Х-59/69, одну неустановленного типа и 81 БПЛА.
В результате противовоздушной борьбы было уничтожено 66 из этих беспилотников.
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