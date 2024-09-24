Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 24 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводжували 85 засобів повітряного нападу противника. Основний напрямок удару - північ та центр України.

У результаті протиповітряного бою було збито 66 ударних "Шахедів" у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 безпілотників втрачено на кількох напрямках через активну протидію Сил оборони.

Повітряний напад був відбитий силами авіації, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України.

Нічна атака на Україну

Увечері 23 вересня в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Спершу сигнал тривоги пролунав у північних і східних регіонах, а близько 22:47 його оголосили в Києві та центральних областях. У цей час Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення швидкісної цілі в Чернігівській області, що рухалася в бік Київської.

Згодом стало відомо, що сили ППО працюють у Київській області для відбиття ворожих атак.

Водночас у Харкові вночі пролунали вибухи, зокрема у Київському районі міста, попередньо, було зафіксовано удар ракетою.

Крім того, російські війська здійснили авіаудар по Запоріжжю пізно ввечері. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчина та 15-річний хлопець, отримали поранення.

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