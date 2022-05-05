Бои на "Азовстали", взрывы в городах Украины, проект 6-го пакета санкций ЕС: новости за 4 мая

На "Азовстали" ведутся тяжелые бои, в городах Украины прозвучали взрывы, СМИ опубликовало проект 6-го пакета санкций ЕС. Подробнее о том, что произошло в среду, 4 мая - в материале РБК-Украина.

Война России с Украиной: последние новости

Вечером 4 мая в ряде городов Украины прогремели мощные взрывы. Взрывы слышали жители Днепра, Черкасс и Запорожья. Что известно на данный момент - в материале РБК-Украина.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Махов погиб под обстрелом 4 мая. Он работал военным корреспондентом телеканала "Дом".

Отказ от нефти и запреты для патриарха Кирилла. СМИ опубликовало проект 6-го пакета санкций ЕС

Документы с предварительными вариантами санкционных решений Европейского Союза против России оказались в распоряжении журналистов.

В новом пакете антироссийских санкций, вероятнее всего, будет введение эмбарго на нефть из РФ в течение 6-8 месяцев. Прямо или косвенно покупать, импортировать и транспортировать сырую нефть или нефтепродукты готовятся запретить. Также отключат от SWIFT три российских финансовых учреждения – "Сбербанк", "Кредитный банк Москвы" и "Россельхозбанк".

Тела еще 20 убитых мирных жителей обнаружили в Киевской области, - полиция

В Киевской области за минувшие сутки обнаружили еще 20 убитых российскими оккупантами мирных жителей. Общее количество найденных тел уже составляет 1235.

По состоянию на 4 мая, полиция Киевской области обнаружила и осмотрела уже 1235 тел мирных жителей. Из них 282 погибших в настоящее время не установлены. Известно также, что многих гражданских оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас с ними потеряна связь.

В Киевской области и в Чернобыльской зоне горят леса

В Киевской области возле села Розважев горит примерно 1 гектар леса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличка. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника. "Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", - написал Кличко. https://www.rbc.ua/rus/news/kievskoy-oblasti-chernobylskoy-zone-gorit-1651689440.html

Оккупанты вывезли из Луганской области почти трехлетний запас зерна

Из Луганской области российские оккупанты с начала полномасштабной войны вывезли около 100 тысяч тонн зерна. Этого запаса хватило бы почти на три года.

Отмечается, что российские войска вывезли 100 тысяч тонн зерна - это лишь объем, который удалось подтвердить. Еще 30 тысяч уничтожили в Рубежном, где обстреляли местное хранилище.

Умер первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Ночью 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый лидер Беларуси со времен независимости республики Станислав Шушкевич. Он заболел COVID и находился в реанимации.

В апреле этого года состояние здоровья Шушкевича ухудшилось после перенесенного коронавируса.

Станислав Шушкевич - сын репрессированного белорусского писателя. Известный белорусский ученый. Был народным депутатом СССР (с 1989-го), народным депутатом БССР (с 1990-го), был избран первым заместителем главы Верховного Совета. После путча в августе 1991 года возглавил парламент Беларуси. Он был одним из участников Беловежских соглашений, которые в декабре 1991 года "похоронили" СССР.

В Украине существенно изменится погода: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине изменится в ближайшие дни - ночные заморозки наконец отступят, и температура ночью повысится. По стране будут передвигаться грозы, временами будет ясно и солнечно, а дневная температура местами будет достигать выше 20 градусов.

Что будет с погодой в стране дальше - читайте в материале Styler.