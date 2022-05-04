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Оккупанты вывезли из Луганской области почти трехлетний запас зерна

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Луганская область, Среда 04 мая 2022 13:21
Оккупанты вывезли из Луганской области почти трехлетний запас зерна Фото: оккупанты вывезли из Луганской области 100 тысяч тонн зерна (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Из Луганской области российские оккупанты с начала полномасштабной войны вывезли около 100 тысяч тонн зерна. Этого запаса хватило бы почти на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Отмечается, что российские войска вывезли 100 тысяч тонн зерна - это лишь объем, который удалось подтвердить. Еще 30 тысяч уничтожили в Рубежном, где обстреляли местное хранилище.

Председатель ОВА Сергей Гайдай отметил, что годовая потребность Луганской области в ее пределах до 24 февраля 2022 года составляла 60 тысяч тонн зерна. Вместе с оккупированными в 2014 году территориями - 240 тысяч тонн. При этом Луганская область стала единственным регионом, где не началась посевная кампания.

"Впрочем, более 90 % земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои. Именно эти территории обеспечивали зерновыми всю область и до 2014 года. Сейчас единственным регионом, где не начата посевная кампания, является наш... Хлеба нет сейчас и пока не предвидится. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода", - добавил Гайдай.

Напомним, оккупанты 34 раза за минувшие сутки обстреляли жилые районы Луганской области.

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