Бої на "Азовсталі", вибухи в містах України, проект 6-го пакету санкцій ЄС: новини за 4 травня

На "Азовсталі" точаться важкі бої, у містах України пролунали вибухи, ЗМІ опублікувало проект 6-го пакету санкцій ЄС. Докладніше про те, що сталося в середу, 4 травня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії з Україною: останні новини

Ввечері 4 травня у низці міст України пролунали потужні вибухи. Вибухи чули мешканці Дніпра, Черкас та Запоріжжя. Що відомо на цей момент - в матеріалі РБК-Україна.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, у якому повідомив, що війська РФ уже другий день перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Там ведуться важкі бої.

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Махов загинув під ворожим обстрілом 4 травня. Він працював військовим кореспондентом телеканалу "Дом".

Відмова від нафти та заборони для патріарха Кирила. ЗМІ опублікував проект 6-го пакету санкцій ЄС

Документи з попередніми варіантами санкційних рішень Європейського Союзу проти Росії опинилися в розпорядженні журналістів.

У новому пакеті антиросійських санкцій, найімовірніше, буде запровадження ембарго на нафту з РФ упродовж 6-8 місяців. Прямо чи опосередковано купувати, імпортувати та транспортувати сиру нафту чи нафтопродукти готуються заборонити. Також відключать від SWIFT три російські фінансові установи – "Сбербанк", "Кредитный банк Москвы" та "Россельхозбанк".

Тіла ще 20 вбитих мирних жителів виявили в Київській області, - поліція

У Київській області за минулу добу виявили ще 20 вбитих російськими окупантами мирних жителів. Загальна кількість знайдених тіл вже становить 1235.

Станом на 4 травня, поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. З них 282 загиблі особи нині не встановлені. Відомо також, що багато цивільних громадян окупанти примусово вивезли за межі України. Зараз із ними втрачено зв'язок.

У Київській області та в Чорнобильській зоні горять ліси

У Київській області біля села Розважів горить приблизно 1 гектар лісу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

На місці події працюють бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка. "Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - написав Кличко.

Окупанти вивезли з Луганської області майже трирічний запас зерна

З Луганської області російські окупанти з початку повномасштабної війни вивезли близько 100 тисяч тонн зерна. Цього запасу вистачило б майже на три роки.

Зазначається, що російські війська вивезли 100 тисяч тонн зерна - це лише обсяг, який вдалося підтвердити. Ще 30 тисяч знищили в Рубіжному, де обстріляли місцеве сховище.

Помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

Вночі 4 травня в Мінську у віці 87 років помер перший лідер Білорусі з часів незалежності Республіки Станіслав Шушкевич. Він захворів на COVID і перебував у реанімації. У квітні цього року стан здоров'я Шушкевича погіршився після перенесеного коронавірусу.

Станіслав Шушкевич-син репресованого білоруського письменника. Відомий білоруський вчений. Був народним депутатом СРСР (з 1989-го), народним депутатом БРСР (з 1990-го), був обраний першим заступником Голови Верховної Ради. Після путчу в серпні 1991 року очолив парламент Білорусі. Шушкевич був одним з учасників Біловезьких угод, які в грудні 1991 року "поховали" СРСР.

В Україні суттєво зміниться погода: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні зміниться найближчими днями - нічні заморозки нарешті відступлять, і температура вночі підвищиться. Країною пересуватимуться грози, часом буде ясно й сонячно, а денна температура місцями сягатиме вище 20 градусів.

Що буде з погодою в країні далі - читайте в матеріалі Styler.