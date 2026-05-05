Богдан відреагував на санкції РНБО від Зеленського

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан відреагував на застосування санкцій РНБО щодо нього. Відповідний указ 2 травня підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозаяву на сторінці Богдана у Facebook.

Як стверджує Богдан, санкції РНБО були застосовані щодо нього за "розповсюдження серед журналістики" так званих "плівок Міндіча". Йдеться про записи розмов бізнесмена Тимура Міндіча у корупційній справі під назвою "Мідас".

"Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою "за системну дискредитацію вищого керівництва держави", - наголосив він.

За словами екс-очільника Офісу президента, він розпочинає власне адвокатське розслідування, щоб з'ясувати всі обставини ухвалення рішення про санкції щодо нього.

"Обіцяю, всі посадові особи, які мали стосунок до вчинення цього злочину чи певним чином протидіяли встановленню правди, будуть притягнені до кримінальної відповідальності", - резюмував Богдан.

Санкції щодо Богдана

У суботу, 2 травня, на сайті Офісу президента з'явився указ про застосування санкцій проти п’яти осіб, які "загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України". У списку опинився і Андрій Богдан.

Окрім нього під санкції потрапили Богдан Пукіш (партнер підсанкційного Віктора Медведчука), російський бізнесмен Алан Кірюхін, а також Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі - функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ.

Санкції запровадили на 10 років.