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Богдан рассказал о планах по возможной смене главы АП


Возглавить Офис президента может Сергей Шефир

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что после реорганизации на Офис президента возглавить его может первый заместитель Сергей Шефир. Об этом Богдан сказал в интервью'ю "ТСН".

Богдан отметил, что возможно он "поменяется местами" с Шефиром и станет первым помощником вместо него.

"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он всегда говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - сказал Богдан.

Напомним, 20 июня президент Владимир Зеленский сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента". Тогда сообщалось, что руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок подать проект положения об Офисе президента Украины.

РБК-Украина писало, что команда президента Владимира Зеленского готовится к переносу Администрации президента из здания на улице Банковой.

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