У Зеленского подтвердили намерение перенести Администрацию президента

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Здание на Банковой превратят в музей или продадут

Команда президента Владимира Зеленского готовится перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил глава АП Андрей Богдан.

Он отметил, что в здании на улице Банковой могут сделать музей государственности Украины, или же здание могут продать.

"Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space, будут рабочие группы, будет открыта для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в какую-нибуть часть, и увидеть, что там не какие-то небожители, а простые украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - сказал Богдан.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщала, что команда Зеленского рассматривает несколько локаций переезда администрации. Она сказала, что администрация президента, возможно, будет переезжать, и эти вопросы рассматриваются и подсчитываются.

Отметим, в апреле в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АПУ из здания на Банковой. "У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента. Чем там вообще люди занимаются сейчас?... Очень хочу (переехать с Банковой, - ред.). Я сказал своим ребятам - ищете какой-то ореп space, некий unit интересный... Да, я хочу", - сказал тогда он.