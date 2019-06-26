ru
ua

Богдан розповів про плани по можливій зміні глави АП


Очолити Офіс президента може Сергій Шефір

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан заяив, що після реорганізації на Офіс президента очолити його може перший заступник Сергій Шефір. Про це Богдан сказав в інтерв'ю "ТСН"

Богдан зазначив, що можливо він "поміняється місцями" з Шефіром і стане першим помічником замість нього. 

"Я йому постійно пропоную, що ми можемо помінятися. Він завжди казав - ні, але останній раз погодився. Так що, можливо, у зв'язку з реорганізацією це буде Офіс президента, а не адміністрація президента. Можливо, ми поміняємося місцями. Можливо, я буду першим помічником. Є такий план. А Сергій Шефір може стати головою Офісу президента", - сказав Богдан. 

Нагадаємо, 20 червня президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Тоді повідомлялося, що керівник Офісу президента має у двотижневий строк подати проект положення про Офіс президента України.

РБК-Україна писало, що команда президента Володимира Зеленського готується до перенесення Адміністрації президента з будівлі на вулиці Банковій. 

Головний претендент на посаду глави Єврокомісії вибув з гонки Спека вище +30 утримується в Україні
Читати всі новини