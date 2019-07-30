Богдан: Кличко потерял контроль над Киевом

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Богдана, Кличко ему подтвердил, что не контролирует Киевраду.

"Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжение последних пяти лет. Виталий Кличко подтвердил мне, что он не контролирует Киевраду. Есть два-три "смотрящих", которые имеют группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, он не сможет быть эффективным мэром. Он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим поделать не может", - заявил он.

По его словам, Кличко должен сам подать в отставку с поста главы КГГА.

"Хотел бы напомнить Кличко о политической ответственности. 28 августа 2015 года он вступил в БПП "Солидарность" ... Поскольку господин Кличко является главой партии, соответственно он должен нести и политическую ответственность. Поскольку его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты проиграл выборы, совершенно логично было бы с точки зрения председателя КГГА подать в отставку. Поскольку это все-таки его политическая деятельность, а не экономическая", - добавил Богдан.

Кроме этого, глава ОП заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы не увольняли Кличко. Эта информация будет передана в правоохранительные органы.

"Несколько дней назад ко мне выходил один из адвокатов, представившийся одним из таких "смотрящих", которые мешает Кличко эффективно управлять городом... Он высказал предложение, что работа с местным бюджетом Киевского городского совета и Киевской местной государственной администрации позволяет им получать 40 млн долларов в год. Попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам. Поскольку я не был готов к такой встрече, мне не удалось зафиксировать такие данные. Эта информация будет передана в правоохранительные органы ", - заявил Богдан.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

После этого, 26 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Однако, он не явился на допрос.

Отметим, мэр столицы был вызван для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве.