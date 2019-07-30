Богдан: Кличко втратив контроль над Києвом

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Богдана, Кличко йому підтвердив, що не контролює Київраду.

"Він втратив контроль над ситуацією в місті протягом останніх п'яти років. Віталій Кличко підтвердив мені, що він не контролює Київраду. Є два-три "смотрящих", які мають групи депутатів. І якщо він не буде знаходити компроміс з ними, він не зможе бути ефективним мером. Він розуміє, що щось відбувається не так, але нічого з цим вдіяти не може", - заявив він.

За його словами, Кличко має сам подати у відставку з поста глави КМДА.

"Хотів би нагадати Кличку про політичну відповідальність. 28 серпня 2015 року він вступив до БПП "Солідарність"... Оскільки пан Кличко є головою партії, відповідно він повинен нести і політичну відповідальність. Оскільки його партія програла вибори, його кандидат в президенти програв вибори , абсолютно логічно було б з точки зору голови КМДА подати у відставку. Оскільки це все-таки його політична діяльність, а не економічна", - додав Богдан.

Крім цього, глава ОП заявив, що йому пропонували хабар за те, щоб не звільняли Кличка. Ця інформація буде передана до правоохоронних органів.

"Декілька днів назад до мене виходив один з адвокатів, який представився одним з таких "смотрящих", які заважає Кличку ефективно управляти містом… Він висловив пропозицію, що робота з місцевим бюджетом Київської міської ради і Київської місцевої державної адміністрації дозволяє їм отримувати 40 млн доларів в рік. Попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити пополам. Оскільки я не був готовий до такої зустрічі, мені не вдалось зафіксувати такі дані. Цю інформацію буде передано до правоохоронних органів", - заявив Богдан.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс президента звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Після цього, 26 липня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка на найближчому засіданні.

Крім цього, РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Однак, він не з'явився на допит.

Відзначимо, мер столиці був викликаний для надання свідчень в статусі свідка у виробництві щодо можливих незаконних дій при укладанні договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в місті Києві.