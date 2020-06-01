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Боевики выпустили мины по позициям ООС вблизи Орехово

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 07:42
Боевики выпустили мины по позициям ООС вблизи Орехово
Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Так, боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактическоу группировки "Восток" боевики вели огонь неподалеку от Новотроицкого и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонительных укреплений две мины калибра 82 мм

По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем.

Напомним, 30 мая боевики использовали против украинских военных вооружение БМП, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, при этом оккупационные силы несли потери.

Также недавно под обстрел попали наблюдатели ОБСЕ, которые находились на территории так называемой "ЛНР".

Также РБК-Украина сообщало, что с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний режим работы и будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
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