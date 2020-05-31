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Боевики стреляли из БМП и минометов: как прошли сутки на Донбассе

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 07:46
Боевики стреляли из БМП и минометов: как прошли сутки на Донбассе
Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

Украинские войска ответили на провокации, ранив двух оккупантов

Обстановка на Донбассе в течение прошлых суток, 30 мая, не была спокойной - оккупационные войска применили боевые машины пехоты (БМП), а также минометы, гранатометы и пулеметы крупных калибров. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 8 раз. Объединенным силам пришлось открывать ответный огонь, чтобы прекратить враждебные обстрелы.

Как следствие - ранили двух оккупантов, передали в разведке.

Обстрелы велись утром неподалеку Авдеевки. Позже возле этого населенного пункта противник трижды обстреливал оборонительные укрепления ОС из вооружения БМП.

Возле Орехового боевики применили пехотное вооружение. Два раза обстреливали украинские позиции возле Хутора Вольного, выпустив 7 мин калибра 82 мм.

От начала текущих суток, 31 мая, оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских бойцов нет.

Отметим, что боевая машина пехоты - это бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки солдат к месту боевого задания. Применяется в поле боя преимущественно для противовеса танковым атакам.

Напомним, 30 мая в районе Золотого Луганской области на оккупированной территории под обстрел попал патруль миссии ОБСЕ.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДонбассобстрелБМПООС
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