ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики випустили міни по позиціях ООС поблизу Оріхового

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 07:42
Бойовики випустили міни по позиціях ООС поблизу Оріхового
Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню

На Донбасі 31 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь неподалік Новотроїцького та Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового противник випустив у бік українських оборонних укріплень дві міни калібру 82 мм.

За даними розвідки, 31 травня українські оборонці знищили одного та поранили двох окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Гнутового відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, 30 травня бойовики використовували проти українських військових озброєння БМП, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, при цьому окупаційні сили зазнавали втрат.

Також нещодавно під обстріл потрапили спостерігачі ОБСЄ, які перебували на території так званої "ЛНР".

Також РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі переходять на літній режим роботи і будуть пропускати людей з 06:00 до 20:00.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся