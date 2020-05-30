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Миссия ОБСЕ попала под обстрел на блокпосту "ЛНР"

Новости » Происшествия     30.05.2020 - 13:49
Миссия ОБСЕ попала под обстрел на блокпосту "ЛНР"
Фото: патруль ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

В результате обстрела пострадавших нет

Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел в районе Золотого Луганской области, находясь на оккупированной территории. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сообщается, что 29 мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух авто находился на блокпосту боевиков так называемой "Луганской народной республики" на расстоянии около 1,7 км юго-западнее населенного пункта Молодежное - это район разведения сил в Золотом.

"Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 100 м на юго-юго-запад, а член патруля извне почувствовал ударную волну в то время, когда представители вооруженных формирований у блокпоста спрятались в укрытии", - говорится в сообщении.

Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня. После обстрела боевики убрали заграждения, и сотрудники ОБСЕ смогли вернуться на базу в оккупированном Луганске.

Напомним, согласно последним сводкам пресс-центра штаба ООС, боевики обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов, при этом не сообщается об ответном огне с украинской стороны.

Отметим, ранее представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что на сегодня рано говорить об отмене повышенной боевой готовности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ОБСЕДонбассобстрел
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