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КПВВ на Донбассе завтра переходят на летний график работы

Новости » Общество     31.05.2020 - 11:57
КПВВ на Донбассе завтра переходят на летний график работы
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ будут пропускать людей с 06:00 до 20:00

С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний режим работы. Они будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

  • КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
  • КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
  • КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
  • КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";
  • КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск – Покровск - Талаковка - Мариуполь";
  • КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Отметим, с 22 марта приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств из-за пандемии коронавируса.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку могут разрешить пересечь линию разграничения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах.

Также РБК-Украина писало, что для управления контрольными пунктами КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом создали отдельное государственное предприятие.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДонбассКПВВ
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