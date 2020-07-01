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Боевики утром обстреливали позиции ООС возле Орехового

Новости » Происшествия     01.07.2020 - 13:26
Боевики утром обстреливали позиции ООС возле Орехового
Фото: ООС на Донбассе (flickr.comministryofdefenceua)

Боевых потерь среди украинских защитников нет

С начала суток, по состоянию на 12:00, боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины". Во время обстрелов они использовали тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российские оккупационные войска около 07:05 вели огонь по оборонцах Орехового из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения. Они осуществляли обстрелы от оккупированного Золотого-5.

Кроме того, после 08:40 украинские военные зафиксировали разрывы четырех мин возле населенного пункта Пески. Также боевики здесь вели огонь из станкового автоматического гранатомета.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ подавили активность оккупантов из дежурных огневых средств. Боевых потерь среди защитников нет.

Напомним, на Донбассе 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня в результате чего ранения получили двое украинских военных.

Также сообщалось, что за прошедшую неделю ликвидировали десять боевиков, еще девять получили ранения.

Также на выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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