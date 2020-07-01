ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе двое военных получили ранения

Новости » Происшествия     01.07.2020 - 07:30
На Донбассе двое военных получили ранения

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики применили запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь вблизи Невельского. Там оккупанты применили минометы 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также боевики обстреливали украинских военных вблизи Водяного, Авдеевки и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь вблизи Новотошковского, Новозвановки, Луганского, Зайцево и Хутора Вольного.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

По данным разведки 30 июня наши защитники ранили трех боевиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшую неделю на Донбассе ликвидировали десять боевиков, еще девять получили ранения.

Кроме того, на выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь