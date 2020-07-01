Бойовики зранку обстрілювали позиції ООС біля Оріхового

Фото: ООС на Донбасі (flickr.comministryofdefenceua)

Бойових втрат серед українських захисників немає

Від початку доби, станом на 12:00, бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші". Під час обстрілів вони використовували важке озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російські окупаційні війська близько 07:05 вели вогонь по оборонцях Оріхового з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння. Вони здійснювали обстріли від окупованого Золотого-5.

Крім того, після 08:40 українські військові зафіксували розриви чотирьох мін біля населеного пункту Піски. Також бойовики тут вели вогонь зі станкового автоматичного гранатомета.

Зазначається, що військовослужбовці ЗСУ придушили активність окупантів з чергових вогневих засобів. Бойових втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі 30 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню у результаті чого поранення отримали двоє українських військових.

Також повідомлялося, що за минулий тиждень ліквідували десять бойовиків, ще дев'ять отримали поранення.

Також на вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних жителів Донбасу.

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Автор: Андрій Козловський