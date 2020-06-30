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На Донбассе за неделю ликвидировали 10 боевиков

Новости » Общество     30.06.2020 - 13:00
На Донбассе за неделю ликвидировали 10 боевиков
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Также еще 9 оккупантов получили ранения

В штабе операции Объединенных сил сообщили о 10 ликвидированных со стороны боевиков за неделю. Также еще 9 оккупантов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В штабе заявили, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военных, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военные ВСУ дают адекватный ответ.

Также они будут открывать огонь с целью подавления огневых средств и прекращения агрессивных действий.

Напомним, на выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса.

Кроме того, 29 июня боевики нарушили "тишину" 12 раз, в результате обстрелов двое украинских военных ранены.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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