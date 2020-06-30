На Донбассе боевики обстреляли жилые дома

Фото: боевик (facebook.com-abazia)

Никто из мирных жители не пострадал, однако повреждены здания

В течение выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса. Повреждены окна и мебель в зданиях.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что 28 июня 2020 года зафиксировали два прицельных обстрела в 21:18 и в 22:55. Установлено, что представители вооруженных формирований Российской Федерации стреляли с направления неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области.

"Обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела были повреждены окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома", - сообщили в штабе.

Пострадавших граждан нет.

На месте происшествия работали наблюдатели украинской стороны совместного центра контроля и координации (СЦКК). Они определили, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность к обстрелам оккупационных войск.

Напомним, по данным штаба, 29 июня боевики нарушили "тишину" 12 раз, в результате обстрелов двое украинских военных ранены.

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Автор: Виталия Мазур