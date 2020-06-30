ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики обстреляли жилые дома

Новости » Происшествия     30.06.2020 - 08:48
На Донбассе боевики обстреляли жилые дома
Фото: боевик (facebook.com-abazia)

Никто из мирных жители не пострадал, однако повреждены здания

В течение выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса. Повреждены окна и мебель в зданиях.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что 28 июня 2020 года зафиксировали два прицельных обстрела в 21:18 и в 22:55. Установлено, что представители вооруженных формирований Российской Федерации стреляли с направления неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области.

"Обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела были повреждены окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома", - сообщили в штабе.

Пострадавших граждан нет.

На месте происшествия работали наблюдатели украинской стороны совместного центра контроля и координации (СЦКК). Они определили, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность к обстрелам оккупационных войск.

Напомним, по данным штаба, 29 июня боевики нарушили "тишину" 12 раз, в результате обстрелов двое украинских военных ранены.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДНРобстрелжилой дом
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь