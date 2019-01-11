Боевики за сутки 3 раза обстреляли украинских военных на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал

Боевики за прошедшие сутки, 10 января, 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

При этом, как отмечается, было зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, в зоне проведения операции ООС на Донбассе за день, 10 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

РБК-Украина писало, что сотрудники компании "Вода Донбасса" 10 января попали под обстрел в районе села Крутая Балка (Донецкая область). В результате обстрела пострадали три человека.