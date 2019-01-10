На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Активність бойовиків вчора залишалася на низькому рівні

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 9 січня 2019 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

У Міноборони зазначили, що активність бойовиків вчора залишалася на низькому рівні - зафіксовано 2 обстріли українських позицій з боку бойовиків. Противник вчора не використовував заборонене Мінськом озброєння. Разом з тим, сьогодні вранці, 10 січня, бойовики відкривали вогонь із заборонених мінометів 82-го калібру.

"Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ протягом минулої доби жоден український воїн не постраждав", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі збройні формування Російської Федерації та їх найманці продовжують перешкоджати діяльності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як писало РБК-Україна, у зв'язку з ускладненням погодних умов та випаданням великої кількості снігу, представники регіонального офісу СММ ОБСЄ звернулися до української сторони СЦКК з запитом про надання додаткових гарантій безпеки для забезпечення роботи снігоприбиральної техніки по розчищенню ділянок в районах КПВВ на Донбасі з української сторони.