На Донбасі за день обійшлося без втрат у лавах ООС

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики за день тричі обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднанних сил (ООС) на Донбасі за день, 10 січня 2019 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, протягом дня бойовики три рази порушували режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема, один раз проросійські бойовики застосовували заборонене Мінськом озброєння.

Так, з мінометів калібру 82 мм бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових в районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріли велися в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники компанії "Вода Донбасу" сьогодні, 10 січня 2019 року, потрапили під обстріл в районі села Крута Балка (Донецька область). В результаті обстрілу постраждали три людини.

Зазначимо, вчора на Донбасі також жоден український військовий не загинув та не отримав поранення.