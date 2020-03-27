ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

Новини » Надзвичайні події     27.03.2020 - 14:35
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойових втрат в результаті обстрілів противника немає

Сьогодні, 27 березня, бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як повідомляється, від початку доби ворог тричі порушив режим тиші на донецькому напрямку. Перший обстріл українських позицій стався поблизу Талаківки, де бойовики випустили 6 мін 82 калібру та використовували станковий протитанковий гранатомет.

Також ворог вів обстріл у районі Павлополя використовуючи 82 мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Обстріл вівся й неподалік Пісків по позиціях українських військових, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Як зазначається, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає.

Нагадаємо, трьохстороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у режимі відеоконференції обговорила питання обміну полоненими з ОРДЛО.

Також 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили "режим тиші" на Донбасі, бойових втрат з української сторони не було.

ОРДО пропонують обмін полоненими за формулою "10 на 8" На Донбасі доба минула без втрат
Новини України ДонбасДНРООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся