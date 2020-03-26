Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вследствие обстрелов боевиков боевых потерь среди наших военных нет

Сегодня, 26 марта, боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе, боевых потерь с украинской стороны нет. Об этом повідмовляє прес-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, от начала суток оккупанты осуществили два минометных обстрела украинских позиций. Первый из них произошел возле оккупированного села Шевченко в 5:30, где в течение часа враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Павлополя. Второй вражеский обстрел велся после 11:10 от оккупированного села Нижнее Лозовое по позициям наших защитников Луганского. Боевики били из миномета 82 мм калибра, выпустив 5 мин.

В результате обстрелов боевиков боевых потерь среди наших военных нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 марта, на Донбассе "режим тишины" вооруженными формированиями Российской Федерации был нарушен девять раз, активно использовались мины.

Также, Евросоюз требует от России и боевиков открыть доступ через линию разграничения на Донбассе для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций.