Боевики разместили гаубицы в нарушение линий отвода, - ОБСЕ

Боевики на Донбассе продолжают размещать военную технику в нарушение линий отвода вооружения. На этот раз наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили гаубицы оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 31 декабря 2021 года.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 6 гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.
Речь идет о двух самоходных гаубицах типа "Гвоздика" (122 мм) и четырех буксируемых гаубицах типа "Лягушка" (122 мм).
Их заметил патруль организации вблизи поселка Белое, недалеко от оккупированного Луганска.
Напомним, что ранее ОБСЕ зафиксировало в Луганской и Донецкой области сотни единиц военной техники оккупантов. Речь шла о танках, гаубицах, "Градах" и зенитных установках.
Также сообщалось, что Россия продолжает поставлять оружие на Донбасс, маскируя его под "гуманитарные конвои". Речь идет о вооружении, боеприпасах, беспилотниках и других запасах.