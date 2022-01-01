Бойовики розмістили гаубиці в порушення ліній відведення, - ОБСЄ

Бойовики на Донбасі продовжують розміщувати військову техніку в порушення ліній відведення озброєння. Цього разу спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили гаубиці окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 31 грудня 2021 року.

Їх помітив патруль організації поблизу селища Біле, що недалеко від окупованого Луганська.

Йдеться про дві самохідні гаубиці типу "Гвоздика "(122 мм) і чотири буксирувані гаубиці типу "Жаба" (122 мм).

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 6 гаубиць, розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Нагадаємо, що раніше ОБСЄ зафіксувало в Луганській і Донецькій області сотні одиниць військової техніки окупантів. Йшлося про танки, гаубиці, "Гради" і зенітні установки.

Також повідомлялося, що Росія продовжує постачати зброю на Донбас, маскуючи під "гуманітарні конвої". Йдеться про озброєння, боєприпаси, безпілотники та інші запаси.