ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Травневого

Новина українською →
Донбасс, Пятница 31 декабря 2021 17:21
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Травневого Фото: Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Травневого (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 31 декабря, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В Донецкой области, неподалеку от Травневого был зафиксирован обстрел со стороны оккупационных войск. Российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В штабе сообщили, что благодаря усилиям военных рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 30 декабря, боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить
Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году