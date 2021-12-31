Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Травневого
В пятницу, 31 декабря, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В Донецкой области, неподалеку от Травневого был зафиксирован обстрел со стороны оккупационных войск. Российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
В штабе сообщили, что благодаря усилиям военных рубежи украинских подразделений остались прежними.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 30 декабря, боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе.