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Около сотни танков, "Грады" и гаубицы разместили оккупанты, нарушая договоренности, - ОБСЕ

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Украина, Среда 29 декабря 2021 04:15
Около сотни танков, "Грады" и гаубицы разместили оккупанты, нарушая договоренности, - ОБСЕ Фото: ОБСЕ заметила танки, гаубицы, "Грады" боевиков на Донбассе ( facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Оккупанты на Донбассе разметили около сотни танков, "Грады", гаубицы и зенитные установки, нарушая договоренности. Военную технику боевиков заметили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 28 декабря.

В нарушение линий отвода возле н. п. Нижняя Крынка (Донецкая область) боевики разместили 3 реактивные системы залпового огня "Град" и 3 буксируемые гаубицы "Мста-Б" 152-го калибра.

Кроме того, 23 и 24 декабря за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, ОБСЕ зафиксировала 2 танка на территории объекта в Перевальске и 89 танков на 4 полигонах — все в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 14 танков были размещены в н. п. Шимшиновка, 22 - на полигоне вблизи н. п. Мирное, 25 - на полигоне вблизи н. п. Круглик, еще 28 - на полигоне вблизи н. п. Бугаевка.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. 23 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал 1 зенитную установку на территории объекта вблизи н. п. Кипучее, 4 боевые бронированные машины в районе вблизи н. п. Суходол и 1 траншейную машину в районе Новоселовки в Луганской области.

Напомним, что Россия увеличила поставку вооружения и техники на Донбасс. Их перевозят так называемые "гуманитарные конвои".

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