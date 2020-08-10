Боевики пытались завербовать жительницу Львова, - СБУ

Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

Она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию относительно связей членов семей военных ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала факт вербовки львовянки представителями спецслужб РФ. Это произошло во время визита украинки в оккупированный Донецк.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, львовянка во время посещения своих родных на оккупированной территории была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После этого ее доставили в так называемого "МГБ ДНР", где от женщины с помощью психологического давления и угроз требовали согласия в конфиденциальном сотрудничестве в ущерб государственной безопасности Украины.

В СБУ отметили, что по замыслу кураторов, она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию относительно связей членов семей украинских военнослужащих из западных регионов Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.

После прибытия на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила Управления СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытки вербовки.

Напомним, ранее военная контрразведка Службы безопасности блокировала попытки вербования российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины.

Кроме того, боевики контролируемой Россией террористической организации "ЛНВ" завербовали руководительницу одной из структурных звеньев Луганской областной военно-гражданской администрации.