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В Луганской области боевики "ЛНР" завербовали госслужащего

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 16:12
В Луганской области боевики "ЛНР" завербовали госслужащего
Фото: пророссийские боевики (mykolaivka-rada.gov.ua)

Боевики заставили чиновницу сотрудничать путем угроз и запугивания

Боевики контролируемой Россией террористической организации "ЛНР" завербовали руководительницу одного из структурных звеньев Луганской областной военно-гражданской администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Правоохранители установили, что боевики так называемой "МГБ" задержали госслужащего на контрольном пункте "Станица Луганская", когда она пыталась попасть в оккупированный Луганск в семейных делах. Путем запугивания боевик заставили чиновницу согласиться на сотрудничество. Оккупантов интересовал доступ к информации о деятельности органов власти в области.

Отмечается, что контрразведчики установили факт вербовки госслужащего и предотвратили вовлечения женщины в антиукраинскую деятельность в пользу террористов. Сейчас правоохранители проводят проверку на предмет совершения ею действий для выполнения задания врага.

Напомним, ранее сообщалось, что полковника ВСУ Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам тюремного заключения за государственную измену и создание террористического формирования. Полковник, находясь в плену боевиков, вступил в состав разведывательного управления оккупантов и занимал руководящую должность.

Также РБК-Украина писало, что СБУ расследует более 100 уголовных дел в отношении государственной измены и шпионажа. При этом 40 человек уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж".

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныЛуганскЛНРвербовка
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