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ФСБ России продолжает вербовку граждан Украины, - разведка

Новости » Политика     02.01.2020 - 13:57
ФСБ России продолжает вербовку граждан Украины, - разведка
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

В СБУ разоблачили еще один факт попытки вербовки

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну попытку вербовки российской спецслужбой (ФСБ) украинского гражданина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ России.

"С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

При этом сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги и угрожал закрыть въезд на территорию России.

"ФСБшник требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и исключить его встречи с близкими родственниками, которые там проживают", - говорится в сообщении.

Напомним, оперативники Службы безопасности Украины на протяжении 2019 года прекратили деятельность 17 агентов иностранных спецслужб. Среди агентов действующие и бывшие украинские военные.

Ранее сообщалось, что оперативники СБУ объявили подозрение бывшей сотруднице так называемого "верховного суда ДНР". Женщина в течение 3 лет работала в "судебном департаменте ДНР", в частности, отвечала за выполнение приговоров украинским военнопленным. Позже пособница террористов переехала с мужем в Киев. Женщине грозит до 15 лет заключения.

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