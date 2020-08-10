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Бойовики намагалися завербувати мешканку Львова, - СБУ

Донецьк, Понеділок 10 серпня 2020 12:24
Бойовики намагалися завербувати мешканку Львова, - СБУ
Фото: табличка на будівлі СБУ (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Вона мала збирати для представників спецслужб РФ інформацію щодо зв’язків членів родин військових ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала факт вербування львів'янки представниками спецслужб РФ. Це сталось під час візиту українки в окупований Донецьк.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, львів'янка під час відвідування своїх рідних на окупованій території була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів. Після цього її доправили до так званого "МДБ ДНР", де від неї за допомогою психологічного тиску і погроз вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України.

У СБУ зазначили, що за задумом кураторів, вона мала збирати для представників спецслужб РФ інформацію щодо зв’язків членів родин українських військовослужбовців із західних регіонів України, які приїжджають на територію Донецької області.

Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка добровільно повідомила Управління СБУ у Львівській області про факт незаконного затримання і спроби вербування.

Нагадаємо, раніше військова контррозвідка Служби безпеки блокувала спроби вербування російською ФСБ високопоставленого військовослужбовця Військово-морських сил України.

Крім того, бойовики контрольованої Росією терористичної організації "ЛНР" завербували очільницю однієї зі структурних ланок Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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