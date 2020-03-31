ФСБ пыталась завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Военный имел доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны

Военная контрразведка Службы безопасности блокировала попытки вербовки российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что военный на постоянной основе контактировал с экс-сотрудниками СБУ, которые сейчас являются действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ - Андреем Гапоненко, Петром Зимой и Дмитрием Пилипченко. Общение происходило во время личных встреч на территории временно оккупированного Крыма, а также по телефону.

"Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у военного информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также касательно конкретных должностных лиц командования ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время аннексии Крыма в марте 2014 году предатели предложили украинскому офицеру содействовать в захвате Академии ВМС ВСУ в Севастополе, военный отказался. Позже его назначили заместителем командующего ВМС ВСУ. Военный получил доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны.

"В результате проведенных военной контрразведкой СБУ мероприятий не допущено совершение чиновником высокого ранга ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и выявлено потенциальные негативные последствия для национальной безопасности. Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения с военной службы", - резюмировали в СБУ.

Напомним, с начала года Служба безопасности неоднократно сообщала о попытках вербовки украинских военных российскими спецслужбами.

Также РБК-Украина сообщало, что СБУ раскрыла два факта вербовки украинцев со стороны боевиков так называемых "ЛДНР".