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Боевики не пропустили патруль ОБСЕ в Донецкой области

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 04:14
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ в Донецкой области Фото: боевики препятствуют работе ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе не пропустили патруль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на блокпосте возле оккупированной Оленовки в Донецкой области. Оккупанты продолжают препятствовать нормальной работе наблюдателей.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 17 апреля.

Как сообщают в ОБСЕ, инцидент произошел 17 апреля утром. Патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 3 автомобилях с 3 прицепами прибыл на блокпост вооруженных формирований возле Оленовки для обмена прицепами с другим патрулем СММ, следовавшим из подконтрольных правительству районов.

"В 12:19 к первому патрулю Миссии подошли 2 члена вооруженных формирований и попросили отрыть двери и багажники автомобилей для проведения визуального осмотра", - говорится в сообщении.

Но наблюдатели отказались выполнить просьбу членов вооруженных формирований и остались стоять на блокпосте.

Простоять на блокпосте пришлось несколько часов - автомобили не пропускали. И только в 14.00 патруль покинул блокпост, вернувшись назад в Донецк.

Кроме того, неподалеку наблюдатели видели 2 женщин, которые снимали наблюдателей на мобильные телефоны. Одна из них заявила, что "она журналистка".

В ОБСЕ подчеркнули, что сталкивались с подобным со стороны вооруженных формирований неоднократно. Боевики продолжают препятствовать нормальной работе наблюдателей.

"Начиная с 1 марта Миссия сталкивалась с подобными ограничениями в Донецкой области 5 раз: дважды на том же блокпосте вооруженных формирований около Оленовки (1 и 15 марта), а также на блокпосте в Александровке (31 марта, 2 и 8 апреля)", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор в Зайцево. Мирные жители чудом спаслись, успев укрыться в погребе. Опубликовано видео.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе пять раз нарушили тишину. В результате был ранен украинский военный.

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