Бойовики не пропустили патруль ОБСЄ в Донецькій області

Бойовики на Донбасі не пропустили патруль Організації з безпеки й співробітництва в Європі на блокпості біля окупованої Оленівки в Донецькій області. Окупанти продовжують перешкоджати нормальній роботі спостерігачів.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 17 квітня.

Як повідомляють в ОБСЄ, інцидент стався 17 квітня вранці. Патруль Місії у складі 6 співробітників на 3 автомобілях з 3 причепами прибув на блокпост збройних формувань біля Оленівки для обміну причепами з іншим патрулем СММ, який їхав з підконтрольних уряду районів.

"О 12:19 до першого патрулю Місії підійшли 2 члена збройних формувань і попросили відкрити двері та багажники автомобілів для проведення візуального огляду", - йдеться в повідомленні.

Але спостерігачі відмовилися виконати прохання членів збройних формувань і залишилися стояти на блокпості.

Простояти на блокпості довелося кілька годин - автомобілі не пропускали. І тільки в 14.00 патруль покинув блокпост, повернувшись у Донецьк.

Крім того, неподалік спостерігачі бачили 2 жінок, які знімали спостерігачів на мобільні телефони. Одна з них заявила, що "вона журналістка".

В ОБСЄ зазначили, що стикалися з подібним з боку збройних формувань неодноразово. Бойовики продовжують перешкоджати нормальній роботі спостерігачів.

"Починаючи з 1 березня Місія стикалася з подібними обмеженнями в Донецькій області 5 разів: двічі на тому ж блокпості збройних формувань близько Оленівки (1 і 15 березня), а також на блокпості в Олександрівці (31 березня, 2 і 8 квітня)", - йдеться в повідомленні.