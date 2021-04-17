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Спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе, - штаб ООС

Новина українською → Донбасс, Суббота 17 апреля 2021 20:07
Спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе, - штаб ООС Фото: спецподразделения РФ хотят нанести максимум потерь личному составу (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Специальные подразделения Российской Федерации готовят провокации на Донбассе. Их задача - нанести максимум потерь личному составу.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак во время поездки в зону ООС, передает "Укринформ".

По его словам, в дальнейшем возможна эскалация ситуации на Донбассе.

"Будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них стоит задача - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно", - заявил Ганущак.

Он добавил, что спецподразделения РФ используются, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной плоскости.

"Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит - нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь", - пояснили в штабе ООС.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что Россия не хочет мира на Донбассе и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для завершения конфликта.

Отметим, с начала суток на Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции ООС. Один украинский военный получил ранение.

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