ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе боевики пять раз нарушали "тишину", ранен один военный

Новина українською → Донбасс, Суббота 17 апреля 2021 17:57
На Донбассе боевики пять раз нарушали "тишину", ранен один военный Фото: состояние раненого средней тяжкости (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В частности, боевики открывали огонь по позициям украинских военных вблизи Новомихайловки из противотанковой пушки МТ-12. Возле Луганского, Майорского и Водяного противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Напомним, вчера, 16 апреля, боевики 15 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе. За вчера потерь среди украинских военных не было.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наєв заявил, что стягивание российских войск к украинской границе является демонстрацией силы со стороны Москвы. При этом украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс обстрел раненые
NEWS
Россия вышлет украинского консула после задержания в Санкт-Петербурге
Россия вышлет украинского консула после задержания в Санкт-Петербурге
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса