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Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 13:35
Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе
Иллюстративное фото (ООС)

С начала суток боевики совершили четыре обстрела

С начала текущих суток сегодня, 8 августа, боевики на Донбассе совершили 4 провокационных обстрела украинских позиций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В частности, около 01:00 ночи зафиксировано ведения огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 06:30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. После 09:25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие враждебных провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 7 августа, боевики в очередной раз нарушили бессрочное перемирие, проведя 10 обстрелов украинских позиций. Потерь среди бойцов ООС нет.

РБК-Украина писало, что вчера президент Владимир Зеленский звонил президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе.

Отметим, 6 августа около 11 часов дня в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских бойцов. Среди погибших старший матрос, помощник гранатометчика, 31-летний Александр Шарко и 21-летний матрос, гранатометчик, Владислав Рак. Секретарь СНБО Александр Данилюк после заявил, что это не останется без внимания.

Боевики на Донбассе провели 10 обстрелов украинских позиций Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие
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