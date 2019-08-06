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Данилюк: СНБО не оставит без внимания обстрел, в ходе которого погибли 4 бойца ООС

Новости » Общество    06.08.2019 - 14:35
Данилюк: СНБО не оставит без внимания обстрел, в ходе которого погибли 4 бойца ООС
Фото: Александр Данилюк (Виталий Носач/РБК-Украина)

В СНБО назвали обстрел грубым нарушением договоренностей о перемирии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что обстрел, унесший жизни четырех украинских военных под Павлополем, не останется без внимания. Об этом он написал в своем Facebook.

Секретарь СНБО подчеркнул, что этот обстрел является грубым нарушением перемирия на Донбассе.

Данилюк: СНБО не оставит без внимания обстрел, в ходе которого погибли 4 бойца ООС

"Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - написал он.

Данилюк также принес свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных.

Как писало РБК-Украина ранее, командующий ООС Александр Сирский заявлял, что мировое сообщество необходимо немедленно проинформировать о фактах игнорирования оккупационными подразделениями России бессрочного режима прекращения огня.

При этом ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что единичные случаи нарушение режима тишины на Донбассе со стороны оккупационных войск с 21 июля пока нельзя назвать срывом согласованного в Минске "хлебного перемирия". Хомчак считает, что договоренности о перемирии с 21 июля работают.

Командующий ООС заявил об игнорировании боевиками режима перемирия Хомчак: единичные обстрелы на Донбассе не нарушают "хлебное перемирие"
Новости Украины СНБОперемириеАлександр Данилюк
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