Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі

Ілюстративне фото (ООС)

З початку доби бойовики здійснили чотири обстріли

Від початку поточної доби сьогодні, 8 серпня, бойовики на Донбасі здійснили 4 провокаційні обстріли українських позицій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зокрема, близько 01:00 ночі зафіксовано ведення вогню окупантами з гранатометів поблизу Богданівки. Також вночі та близько 06:30 ранку зі стрілецької зброї - в районі Водяного. Після 09:25 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького.

"За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих провокаційних обстрілів від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 7 серпня, бойовики вчергове порушили безстрокове перемир'я, провівши 10 обстрілів українських позицій. Втрат серед бійців ООС немає.

РБК-Україна писало, що вчора президент Володимир Зеленський дзвонив президенту РФ Володимиру Путіну у зв'язку з гибеллю чотирьох українських військових на Донбасі.

Зазначимо, 6 серпня близько 11 години дня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських бійців. Серед загиблих старший матрос, помічник гранатометчика, 31-річний Олександр Шарко і 21-річний матрос, гранатометчик, Владислав Рак. Секретар РНБО Олександр Данилюк після заявив, що це не залишиться без уваги.