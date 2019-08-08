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Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 13:35
Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

З початку доби бойовики здійснили чотири обстріли

Від початку поточної доби сьогодні, 8 серпня, бойовики на Донбасі здійснили 4 провокаційні обстріли українських позицій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зокрема, близько 01:00 ночі зафіксовано ведення вогню окупантами з гранатометів поблизу Богданівки. Також вночі та близько 06:30 ранку зі стрілецької зброї - в районі Водяного. Після 09:25 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького.

"За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих провокаційних обстрілів від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 7 серпня, бойовики вчергове порушили безстрокове перемир'я, провівши 10 обстрілів українських позицій. Втрат серед бійців ООС немає.

РБК-Україна писало, що вчора президент Володимир Зеленський дзвонив президенту РФ Володимиру Путіну у зв'язку з гибеллю чотирьох українських військових на Донбасі. 

Зазначимо, 6 серпня близько 11 години дня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських бійців. Серед загиблих старший матрос, помічник гранатометчика, 31-річний Олександр Шарко і 21-річний матрос, гранатометчик, Владислав Рак. Секретар РНБО Олександр Данилюк після заявив, що це не залишиться без уваги.

Бойовики на Донбасі провели 10 обстрілів українських позицій Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я
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