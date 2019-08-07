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Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие

Новости » Общество    07.08.2019 - 20:12
Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 7 августа в районе проведения операции Объединенных сил пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Водяного и Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "позиции наших защитников были обстреляны три раза: неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое - с автоматических гранатометов; вблизи Южного по направлению шахты им.Гагарина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новозвановка по направлению Калиново-Борщеватое - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия ", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в течение минувших суток, 6 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего чеотри украинских военных погибли и еще один получил ранения.

Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения операции Объедененных сил на Донбассе 6 августа. 

 


 
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Темы: Новости ООС
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