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Боевики на Донбассе провели 10 обстрелов украинских позиций

Новости » Общество    08.08.2019 - 07:22
Боевики на Донбассе провели 10 обстрелов украинских позиций
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики применили снайперское оружие, потерь среди бойцов ООС нет

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 7 августа, боевики в очередной раз нарушили бессрочное перемирие, проведя 10 обстрелов украинских позиций. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, позиции украинских подразделений обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник провел четыре обстрелы вблизи населенных пунктов Водяное, Лебединское и Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз у н.п. Луганское, Пивденное, Новозвановке, Зайцево, Крымское.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано. От начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

 

Наадаємо, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой проинформировал французского лидера о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела.

В ответ Макрон отметил, что согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатомета
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